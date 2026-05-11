G8 e Bolzaneto | 7 puntate per dare voce ai sopravvissuti

In sette puntate, il nuovo progetto giornalistico si propone di intervistare i sopravvissuti agli eventi di Bolzaneto, cercando di capire chi sono e come hanno descritto quei momenti nel corso degli ultimi 25 anni. La serie si concentra sulle testimonianze di chi ha vissuto direttamente quegli episodi, analizzando le differenze nelle loro narrazioni nel tempo. Nessuna opinione viene espressa, solo fatti e dichiarazioni raccolte direttamente dai protagonisti.

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? Domande chiave Chi sono i sopravvissuti che rompono finalmente il silenzio?. Come sono cambiate le versioni dei fatti in venticinque anni?. Perché Amnesty International definì quella violazione senza precedenti in Europa?. Quali prove hanno portato i magistrati a parlare di responsabilità?.? In Breve Serie di 7 puntate inizia l'11 maggio 2026 per il venticinquesimo anniversario.. Testimonianze includono avvocati, pubblici ministeri e giornalisti coinvolti nel periodo critico.. Amnesty International definì la violazione dei diritti umani nel luglio 2002.. Analisi incrocia i fatti con i dibattiti parlamentari degli ultimi 24 anni.. Oggi, 11...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - G8 e Bolzaneto: 7 puntate per dare voce ai sopravvissuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Disabilità: indagine per dare voce ai fratelli invisibili? Cosa sapere La Fondazione Oggi e Domani avvia indagine sui sibling nelle province di Padova e Rovigo. A Milano un'edicola regala fiori ai passanti (per dare voce alle malattie rare)Un'edicola di Milano che si trasforma in un'installazione legata alla campagna Rare means care di Sobi Italia, l'azienda biofarmaceutica...