Un uomo di 28 anni è stato fermato dopo aver tentato di uscire da un negozio con cosmetici dal valore di 63 euro senza pagare. La sicurezza lo ha bloccato prima che potesse allontanarsi, e successivamente è intervenuta la polizia. Nel corso delle indagini sono stati inoltre sequestrati altri oggetti, tra cui cibo e collanine, coinvolti in furti precedenti.

Ha prelevato dagli scaffali diversi cosmetici dal valore totale di 63 euro e poi voleva uscire senza pagare, come se nulla fosse. Ma l’uomo, un ventottenne italiano, è stato prima bloccato dalla sicurezza e poi arrestato dalla polizia. È successo sabato mattina poco prima di mezzogiorno da “Cuddy“ in via Raffaello Sanzio. In base a una prima ricostruzione, l’uomo ha cercato di fuggire non appena è stato sorpreso dalla security, rifiutandosi di pagare la merce o di restituirla. Da qui, l’intervento di una volante e l’arresto per tentata rapina impropria. Bis nel primo pomeriggio, alle 14.45: un altro uomo, pure lui italiano di 28 anni, è stato fermato al supermercato Lidl di via Forze Armate per lo stesso motivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furti di cosmetici, cibo e collanine: tre arresti

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