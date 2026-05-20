Furti fuori da un locale cinque denunciati per lo strappo di collanine
Nella zona di Coreglia Antelminelli, sono state denunciate cinque persone per aver compiuto furti fuori da un locale, in particolare sottraendo collanine a diverse persone. Complessivamente, sono state segnalate undici persone coinvolte in vari episodi di furto o comportamento sospetto. Le forze dell’ordine hanno condotto indagini che hanno portato a queste denunce e segnalazioni, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali arresti o altri provvedimenti.
Coreglia Antelminelli (Lucca), 20 maggio 2026 – Undici persone segnalate e cinque denunciate, tutte provenienti dall’area genovese, è il risultato ottenuto dai carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli, coordinati dalla Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana guidata dal maggiore Biagio Oddo, dopo quattro mesi di indagini serrate. I cinque genovesi sono ritenuti i presunti responsabili di tre furti con strappo avvenuti lo scorso 31 gennaio all’interno di una nota discoteca della Valle. Le vittime dei colpi, a cui sono state strappate altrettante collane d’oro, sono tutti giovani residenti nei comuni della MediaValle del Serchio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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