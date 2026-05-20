Furti fuori da un locale cinque denunciati per lo strappo di collanine

Nella zona di Coreglia Antelminelli, sono state denunciate cinque persone per aver compiuto furti fuori da un locale, in particolare sottraendo collanine a diverse persone. Complessivamente, sono state segnalate undici persone coinvolte in vari episodi di furto o comportamento sospetto. Le forze dell’ordine hanno condotto indagini che hanno portato a queste denunce e segnalazioni, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali arresti o altri provvedimenti.

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