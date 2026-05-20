Furti fuori da un locale cinque denunciati per lo strappo di collanine

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Coreglia Antelminelli, sono state denunciate cinque persone per aver compiuto furti fuori da un locale, in particolare sottraendo collanine a diverse persone. Complessivamente, sono state segnalate undici persone coinvolte in vari episodi di furto o comportamento sospetto. Le forze dell’ordine hanno condotto indagini che hanno portato a queste denunce e segnalazioni, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali arresti o altri provvedimenti.

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Coreglia Antelminelli (Lucca), 20 maggio 2026 – Undici persone segnalate e cinque denunciate, tutte provenienti dall’area genovese, è il risultato ottenuto dai carabinieri della stazione di Coreglia Antelminelli, coordinati dalla Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana guidata dal maggiore Biagio Oddo, dopo quattro mesi di indagini serrate. I cinque genovesi sono ritenuti i presunti responsabili di tre furti con strappo avvenuti lo scorso 31 gennaio all’interno di una nota discoteca della Valle. Le vittime dei colpi, a cui sono state strappate altrettante collane d’oro, sono tutti giovani residenti nei comuni della MediaValle del Serchio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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