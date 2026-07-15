Otto persone hanno denunciato di aver subito furti con strappo di collanine d’oro negli ultimi dieci giorni. Gli episodi si sono verificati in diverse zone della città, con i ladri che hanno agito in modo rapido e senza lasciare tracce evidenti. La polizia sta indagando sui singoli casi, mentre le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate.

È massima allerta in città per un’improvvisa escalation di furti con strappo. Nel giro di appena dieci giorni, sono ben otto le denunce presentate alle forze dell’ordine da cittadini derubati delle proprie collanine d’oro. Un bilancio preoccupante che fotografa una vera e propria offensiva criminale, capace di diversificare contesti e modalità d’azione, ma con un bersaglio prediletto ben preciso: le persone anziane. I casi più inquietanti si sono consumati nel quartiere dell’ex piano regolatore. Qui è entrata in azione una giovane donna, specializzata nella cosiddetta "tecnica dell’abbraccio" o della scusa banale. L’indiziata avvicina le vittime prescelte per chiedere un’informazione o ringraziarle di qualcosa, per poi passare repentinamente all’azione stringendole al collo e strappando i monili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme furti con strappo: rubate 8 collanine

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