Un automobilista è rimasto intrappolato nell’abitacolo della sua Alfa Romeo 159 uscita di strada lungo la strada dei Calanchi, nella località Collevecchio di Ripatransone. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo dall’auto, rendendo necessario un intervento lungo per liberarlo in sicurezza. Le condizioni dell’automobilista non sono state specificate.

Lungo intervento dei vigili del fuoco per estrarre un automobilista dall’abitacolo della sua Alfa Romeo 159 finita fuori strada lungo la strada dei Calanchi, località Collevecchio di Ripatransone. L’incidente è avvenuto intorno alle 23,30 ed i soccorsi sono andati avanti per circa un’ora fino al trasferimento del paziente L.S. argentino di 51 anni, che è stato trasferito all’ospedale di Ancona. L’auto, finita fuori strada, si è adagiata su un fianco nel mezzo della vegetazione, bloccata da due alberi di acacia che ne hanno evitato lo scivolamento nel sottostante burrone. I vigili del fuoco, dopo essersi assicurati che l’Alfa Romeo fosse... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fuori strada a Ripatransone. Estratto dai vigili del fuoco

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