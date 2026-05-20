Scontro fra tir e furgone in A14 | passeggero estratto dai vigili del fuoco

Da chietitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi mattina, intorno alle 7, un incidente si è verificato sull'autostrada A14 tra i caselli di Vasto nord e Vasto sud. Lo scontro ha coinvolto un tir e un furgone, provocando il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto un passeggero dall’abitacolo del furgone. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita, e le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi necessari.

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Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale intorno alle 7 del mattino di oggi (mercoledì 20 maggio) sull'autostrada A14 tra i caselli Vasto nord e Vasto sud. L'impatto, per cause in corso di accertamento, si è verificato lungo la corsia sud (al km 439+600) e ha visto coinvolti un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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