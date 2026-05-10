Auto fuori strada centra una cappella | salvato dai vigili del fuoco un quadro del 1872 della Madonna di Pompei

Nella tarda notte a Cuggiono, in provincia di Milano, un'auto fuori strada ha centrato una cappella lungo la via San Rocco. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 4 per mettere in sicurezza il luogo e un quadro sacro del 1872 raffigurante la Madonna di Pompei, che si trovava all’interno della cappella. Fortunatamente, non ci sono state vittime o feriti nell’incidente.

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Nessun ferito e quadro sacro messo in sicurezza. A Cuggiono (Milano) intorno alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Rocco 114, lungo la strada provinciale 117, per un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura è improvvisamente uscita dalla carreggiata andando a schiantarsi contro una cappella comunale situata a bordo strada. All’interno della struttura religiosa era custodito un quadro storico risalente al 1872, raffigurante la Madonna di Pompei. Alla guida dell’auto un giovane milanese di 22 anni che, nonostante il violento impatto, è rimasto miracolosamente illeso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto fuori strada centra una cappella: salvato dai vigili del fuoco un quadro del 1872 della Madonna di Pompei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Auto ribaltata fuori strada a Fino Mornasco: donna incastrata soccorsa dai vigili del fuoco Gattino rimane bloccato sul tetto della cappella: recuperato dai vigili del fuocoNARDO’ – Con la sua agilità è riuscito a inerpicarsi tra i cipressi e a raggiungere la sommità di una delle cappelle cimiteriali.