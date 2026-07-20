Un uomo tunisino è stato arrestato a Frosinone dopo aver insultato e spinto gli agenti durante un controllo in un bar. Durante l’intervento, ha opposto resistenza e si è rifiutato di fornire le proprie generalità. È accusato di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicare la propria identità.

Un arresto per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale a Frosinone. Un cittadino tunisino è stato fermato dopo aver opposto resistenza agli agenti durante un controllo in un esercizio pubblico. Le informazioni dalla Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle ore 19.45, in via Don Minzoni a Frosinone. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti all’interno di un locale pubblico per effettuare un controllo di routine. I fatti: controllo e reazione dell’uomo Durante il controllo, uno dei clienti, un cittadino tunisino, ha rivolto agli operatori frasi offensive e oltraggiose, parafrasando espressioni di disprezzo nei loro confronti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Frosinone, insulta e spintona gli agenti durante un controllo al bar: arrestato

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