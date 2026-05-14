Aggredisce gli agenti durante il controllo arrestato
Martedì 12 maggio 2026, durante un’operazione antidroga nei vicoli di Prè, gli agenti hanno tentato di fermare un uomo che, durante il controllo, ha aggredito alcuni di loro. L’intervento, disposto dal questore Burdese, mirava a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e a prevenire reati predatori nella zona. Dopo aver opposto resistenza, l’uomo è stato arrestato. La polizia ha continuato le attività di controllo nel quartiere.
Nella serata di martedì 12 maggio 2026 si è svolta una nuova attività antidroga della polizia nei vicoli di Prè, disposta dal questore Burdese, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione e repressione di reati predatori.Il servizio è stato coordinato da un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Aggredisce agenti durante controllo, arrestato 41enne
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