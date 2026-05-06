Frosinone minaccia gli agenti durante un controllo | denunciato un 60enne

Nella notte a Frosinone, un uomo di circa 60 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver minacciato gli agenti durante un controllo. Gli agenti hanno proceduto con l’identificazione, e l’uomo ha rivolto loro parole minacciose. La vicenda si è conclusa con la denuncia, senza altri interventi o feriti. La Polizia prosegue le verifiche sulla vicenda.

Nella notte a Frosinone, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di circa 60 anni per minaccia a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, una pattuglia delle Volanti della Questura è intervenuta per un controllo presso l’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Imprenditore minaccia gli agenti durante il controllo: "Tengo quattro morti sulla coscienza" Frosinone, viola il foglio di via: denunciato un uomo durante un controllo in viale EuropaLa Polizia di Stato ha denunciato a Frosinone un cittadino italiano residente in un comune della Valle del Liri, sorpreso durante un controllo a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Minaccia i passanti con delle forbici in viale Europa, bloccata e denunciata dalla Polizia; Frosinone, minaccia passanti con forbici: denunciata dalla Polizia; Minaccia i passanti con un paio di forbici: fermata dalla polizia e denunciata - Tu News 24 - Passione per l'informazione; Paura per la strada a Frosinone, passanti minacciati con le forbici da una donna in stato di agitazione. Minaccia i passanti con le forbici: denunciataMomenti di tensione nella serata di ieri a Frosinone, dove una donna è stata denunciata dalla Polizia di Stato per minacce e porto di oggetti atti ad offendere. L’episodio si è verificato intorno alle ... ciociariaoggi.it Frosinone, rissa tra bande di detenuti nel carcere circondariale, cinque guardie feriteScontri con mazze e armi rudimentali. Gli agenti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone e dimessi con una prognosi di dieci giorni ... roma.corriere.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Controlli antidroga a Frosinone: una donna segnalata dopo essere stata trovata con hashish. #frosinone #polizia #cronaca #droga - facebook.com facebook #Morolo, il borgo in provincia di #Frosinone arrampicato sui #montiLepini con una vista incredibile sulla #ValleDelSacco Ig chiara__carla #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com