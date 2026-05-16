Farnesina e Ares 118 | nuova alleanza per il supporto psicologico

La Farnesina e il servizio di emergenza Ares 118 hanno firmato un nuovo accordo per offrire supporto psicologico ai cittadini italiani coinvolti in situazioni di emergenza all'estero. Questa collaborazione nasce dall’esperienza maturata durante il sequestro di cittadini in Iran, che ha evidenziato l’esigenza di un'assistenza psicologica immediata e coordinata. La partnership mira a migliorare la gestione delle crisi, garantendo un intervento più rapido e strutturato in caso di situazioni di emergenza internazionale.

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? Domande chiave Come influenzerà questo accordo la gestione dei sequestri all'estero?. Perché l'esperienza in Iran ha spinto la Farnesina a questo passo?. Cosa impareranno gli psicologi di Ares 118 dalle procedure diplomatiche?. Come cambierà l'assistenza ai connazionali durante le crisi geopolitiche?.? In Breve Protocollo basato su precedenti interventi psicologici durante il conflitto USA-Iran nel Golfo Persico.. Scambio bidirezionale tra personale Maeci e psicologi specializzati di Ares 118 Lazio.. Formazione operativa per Ares 118 sulle procedure di gestione emergenze internazionali della Farnesina.. Obiettivo protezione psicologica per diplomatici e cittadini coinvolti in crisi geopolitiche globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farnesina e Ares 118: nuova alleanza per il supporto psicologico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castelli: primo atterraggio Ares 118 salva un bambinoIl 14 marzo 2026 ha segnato un punto di svolta per l’emergenza sanitaria nella zona dei Castelli, con il primo atterraggio operativo dell’elicottero... Ares 118 a Fregene: in comodato gratuito i locali comunali di via LoanoFiumicino, 12 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino si prepara ad approvare un protocollo d’intesa con Ares 118 per concedere in comodato d’uso... Alla Farnesina formazione per supporto psicologico nelle aree di crisiPrende il via oggi l'attività formativa prevista dal Protocollo d'intesa tra l'Unità di Crisi della Farnesina e Ares 118 Lazio, con l'obiettivo di assicurare supporto psicologico ai connazionali e ai ... ansa.it