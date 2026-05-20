Trieste | l’ex Jutificio diventa la nuova centrale operativa del 118

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trieste, l’ex Jutificio è stato riconvertito in una nuova centrale operativa per il servizio di emergenza 118. La struttura si occuperà di coordinare le chiamate di soccorso e di gestire le risposte rapide in caso di emergenze sul territorio. La scelta di questa area è stata motivata dalla posizione strategica e dalla disponibilità di spazi adeguati. La ristrutturazione ha portato all’installazione di attrezzature moderne e di sistemi di comunicazione avanzati, migliorando i tempi di intervento.

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? Punti chiave Come cambierà la gestione delle emergenze con la nuova centrale operativa?. Perché l'area dell'ex Jutificio è stata scelta per il 118?. Quanto è stato risparmiato rispetto alla precedente asta fallimentare del 2018?. Cosa diventerà l'area occupata dall'antico complesso industriale dopo la demolizione?.? In Breve Acquisto da 500mila euro con risparmio rispetto all'asta fallimentare del 2018 da 670mila.. Area di 3600 metri quadri situata tra via Italo Svevo e via dei Lavoratori.. Ex sito industriale fondato nel 1901 e utilizzato come campo profughi nel dopoguerra.. L'assessore Riccardo Riccardi punta a modernizzare i tempi di risposta del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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