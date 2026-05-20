Trieste | l’ex Jutificio diventa la nuova centrale operativa del 118

A Trieste, l’ex Jutificio è stato riconvertito in una nuova centrale operativa per il servizio di emergenza 118. La struttura si occuperà di coordinare le chiamate di soccorso e di gestire le risposte rapide in caso di emergenze sul territorio. La scelta di questa area è stata motivata dalla posizione strategica e dalla disponibilità di spazi adeguati. La ristrutturazione ha portato all’installazione di attrezzature moderne e di sistemi di comunicazione avanzati, migliorando i tempi di intervento.

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