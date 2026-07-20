Francesca Fagnani la risposta a Gigi Marzullo sulla mancata maternità è da ricordare

Doveva essere un incontro dedicato alla presentazione del libro Mala. Roma criminale, ma sul palco di Appuntamenti d’Estate 2026, a Minori, il dialogo tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo ha preso una piega inaspettata. Tra i due giornalisti, infatti, non sono mancati momenti di tensione, culminati in un acceso botta e risposta che nelle ultime ore è diventato virale sui social. Durante la conversazione, Marzullo ha spostato il discorso sul piano personale e ha rivolto alla conduttrice di Belve una domanda sulla maternità, chiedendole se il fatto di non avere figli fosse una scelta personale o legato ad altri motivi, ad esempio medici. La domanda ha suscitato un evidente imbarazzo, ma Fagnani ha deciso comunque di rispondere, chiarendo però subito il proprio punto di vista. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Francesca Fagnani e Gigi Marzullo Un Confronto Acceso sulla Maternità

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