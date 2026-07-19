Non è una domanda da fare nel 2026 | Francesca Fagnani gela Gigi Marzullo il video del botta e risposta

Durante un evento pubblico sulla Costiera Amalfitana, Francesca Fagnani e Gigi Marzullo si sono confrontati in modo acceso. La discussione è iniziata con una domanda rivolta a Fagnani, che ha risposto con fermezza, dicendo: “Non è una domanda da fare nel 2026”. Il confronto si è protratto in modo vivace, trasformandosi in uno scontro tra i due, durante la presentazione del nuovo libro di Fagnani, un’edizione ampliata di “Mala”.

Un incontro pubblico a Minori, sulla Costiera Amalfitana, per la presentazione del nuovo libro di Francesca Fagnani – l’edizione ampliata di Mala – si è trasformato in un inaspettato terreno di scontro tra la conduttrice di Belve e Gigi Marzullo. Il momento di massima tensione è giunto quando Marzullo ha interrogato la giornalista sulla sua mancata maternità, chiedendole se sentisse la mancanza di un figlio, un quesito che Fagnani ha immediatamente bollato come datato. “Fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre. L’invadenza di un’intimità è cosa che non faccio mai. Una domanda è ben posta o mal posta, opportuna o inopportuna. Secondo me nel 2026 non si dovrebbe fare questa domanda” “Le manca non essere diventata madre?”, Gigi Marzullo lo chiede a Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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