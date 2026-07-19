Una attrice ha commentato le sfide della maternità, affermando che essere madre è molto difficile e che si commettono spesso errori. Ha anche sottolineato che la presenza di un figlio aiuta a distanziarsi dall’egoismo, poiché richiede di mettere le esigenze del bambino davanti alle proprie e di trasmettere valori. La donna ha dichiarato di sentirsi preoccupata e di aver sbagliato molte volte nel ruolo di madre.

Su quanto la maternità l’abbia migliorata ha le idee molto chiare: «Un figlio ti distacca dal concetto di egoismo. Quando arriva un bambino nella vita non devi più pensare a te stessa, ma a una persona che provi a indirizzare e a cui devi insegnare certi valori. Non è per niente facile. Sono preoccupata e sbaglio tantissimo, come tutti. Amo le mie figlie follemente e le tratto sempre con estremo rispetto. La piccola ha dieci mesi (Amelia Smeralda, ndr), la più grande dieci anni (Rania, ndr). Ogni giorno cresco con loro. Sono la cosa più bella che abbia fatto nella vita». Come mamma Francesca Chillemi è preoccupata: «I giovani dovrebbero essere più empatici, anche se in generale siamo tutti troppo concentrati su noi stessi e poco sulle azioni che possiamo fare per gli altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Chillemi: «Essere madre non è per niente facile. Sono preoccupata e sbaglio tantissimo. I figli allontanano dall'egoismo»

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