Cristina Chiabotto, 39 anni, ha dichiarato che diventare mamma ha rivoluzionato il suo equilibrio tra vita privata e carriera. La ex Miss Italia ha affermato che la famiglia viene prima di tutto e ha aggiunto di non desiderare che le sue figlie partecipino a Miss Italia. La nascita delle due figlie, Luce e Sofia, avute con il marito Marco Roscio, ha portato cambiamenti significativi nel suo modo di vivere e di lavorare.

Cristina Chiabotto oggi si racconta soprattutto come madre. L’ex Miss Italia, 39 anni, spiega che la nascita delle figlie Luce, 5 anni, e Sofia, 4, avute dal marito Marco Roscio, ha cambiato profondamente il suo equilibrio personale e professionale. Al centro della sua quotidianità, dice, c’è ormai la famiglia. Cristina Chiabotto, la famiglia come scelta al centro di tutto Nel ripercorrere questi ultimi anni, Chiabotto descrive un cambio di passo netto. Le due bambine, nate a distanza di tredici mesi l’una dall’altra, hanno rappresentato per lei un nuovo inizio. Per questo ha scelto di rallentare sul lavoro e di dedicare più tempo alla vita domestica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilgiornaleditalia.it - Cristina Chiabotto parla della vita da mamma: "La famiglia prima di tutto, non augurerei alle mie figlie di partecipare a Miss Italia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ricordate Cristina Chiabotto? Oggi fa un altro lavoro: la stoccata all’ex fidanzato e a Miss Italia, non le manda a dire!Cristina Chiabotto, vincitrice di Miss Italia nel 2004, ha recentemente rivolto parole dure nei confronti del suo ex fidanzato e dell'organizzazione...

Temi più discussi: Cristina Chiabotto: Alle mie figlie non augurerei mai di fare Miss Italia. Mangio sano e cammino 50 minuti al giorno. Lo spot? Mi gridano ancora plin plin fuori dai bagni; Fuori dal bagno mi gridano ancora 'plin plin'. Il segreto del matrimonio? Non esserci d'intralcio: parla Cristina Chiabotto; Cristina Chiabotto volta le spalle a Miss Italia: Non augurerei mai alle mie figlie di parteciparci. Poi la stoccata agli ex fidanzati; Cristina Chiabotto: Non augurerei mai alle mie figlie di partecipare a Miss Italia. Il segreto del matrimonio? Non essere d'intralcio.

Fuori dal bagno mi gridano ancora 'plin plin'. Il segreto del matrimonio? Non esserci d'intralcio: parla Cristina Chiabotto ilfattoquotidiano.it/2026/07/15/fuo… x.com

Cristina Chiabotto, che fine ha fatto l'ex Miss Italia?Era il 2004 quando Cristina Chiabotto vinse il titolo di Miss Italia. Oggi, ventidue anni dopo, cosa fa nella vita? Lo rivela lei stessa in una intervista per il Corriere della Sera. Era il 2004 quand ... notizie.it

E Cristina Chiabotto, i p?hea te mea i tupu ki te wahine toa o mua o Itari?I te tau 2004 i te w? Cristina Chiabotto vinse il titolo di Miss Italia. Oggi, ventidue anni dopo, cosa fa nella vita? Lo rivela lei stessa in una intervista per il Corriere della Sera. Cristina Chiab ... notizie.it