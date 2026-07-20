Sono iniziati i lavori di consolidamento lungo la strada colpita dalla frana a Strazzasiti. L’amministrazione comunale ha comunicato che si stanno effettuando le trivellazioni per l’installazione dei pali di sostegno. I lavori riguardano il tratto interessato dal fenomeno franoso e sono stati avviati recentemente. Nessuna data di completamento è stata ancora comunicata.

L’Amministrazione Comunale comunica che hanno avuto ufficialmente inizio i lavori di trivellazione per la posa dei pali di consolidamento lungo il tratto viario colpito dal fenomeno franoso in località Strazzasiti. La ditta esecutrice è già al lavoro sul campo con macchinari specializzati per effettuare le trivellazioni necessarie all’inserimento dei micropali e della paratia di sostegno. L’intervento permetterà di ancorare e stabilizzare il versante stradale, bloccando il cedimento del terreno e ripristinando condizioni di totale sicurezza per la circolazione. Il progetto prevede la trivellazione e la posa di una paratia di pali di contenimento a protezione del corpo stradale. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Frana a Strazzasiti, iniziano finalmente i lavori di consolidamento

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