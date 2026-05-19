È iniziato il lavoro di consolidamento sulla frana che interessa il ‘Boschetto di Piemma’, noto campeggio panoramico e molto frequentato. La zona, che si trova in una posizione suggestiva, sta subendo interventi per stabilizzare il terreno e prevenire ulteriori movimenti. L’intervento prevede l’uso di tecniche specifiche per rafforzare la stabilità dell’area, che ha subito uno scivolamento a valle. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e sono ancora in corso.

Nuovo volto al suggestivo e panoramico Campeggio internazione del ‘Boschetto di Piemma’ che scivola a valle. Proprio in questi giorni è stato approvato il "documento di indirizzo progettuale (DIP)" con la messa in sicurezza dal movimento franoso dalle giunta di Andrea Marrucci che ha già avviato l’iter per la progettazione e la realizzazione delle opere di consolidamento del movimento franoso sulla collina sia del Camping che può ospitare 400 turisti del mondo e fra questi 220 nelle case mobili e altri 180 nelle piazzole alle casine di legno per gli ospiti e dintorni, movimento con la collina sulla cittadella del popolare ‘Boschetto di Piemma’ del Santa Lucia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Boschetto di Piemma’: via al consolidamento della frana

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