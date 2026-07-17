Recupero dell’ex discarica Finalmente iniziano i lavori Visita di sindaca e consiglieri

I lavori per il recupero dell’ex discarica sono iniziati. La sindaca e alcuni consiglieri hanno effettuato una visita sul sito durante l’avvio delle operazioni. L’intervento, approvato cinque anni fa con un accordo con il Comune, riguarda un’area gestita dalla società Calderana srl, parte del consorzio Astra. I lavori prevedono interventi di bonifica e riqualificazione dell’area, che si trovava in stato di abbandono da diversi anni.

A cinque anni dall’accordo con il Comune di Russi e a venti da quando la società Calderana srl (facente parte del consorzio faentino di imprese Astra specializzato nel risanamento ambientale di aree degradate, nel recupero e riciclaggio di rifiuti come terre, pietrisco, legname etc), acquistò l’ex cava Bosca, fra Russi e Godo, che per decenni (fino al 1986) era stata il deposito comunale dei rifiuti, sono iniziati in questi giorni i lavori per la messa in sicurezza, il recupero e l’utilizzo a fine energetico di quell’area abbandonata. A condurre i lavori è la società Recter (di cui è presidente Mattia Pasini) che fa parte di Astra e che ha incorporato nel frattempo la Calderana srl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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