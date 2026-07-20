Noemi è stata ricoverata in ospedale dopo essere caduta dal palco e aver subito un colpo alla testa durante un concerto in provincia di Chieti. La cantante ha condiviso una foto dall’ospedale e ha riferito di aver avuto un grande spavento, ma di stare bene. L’evento ha portato alla sospensione del tour e alla cancellazione di alcuni concerti programmati.

Noemi ha pubblicato una foto dall’ospedale dopo la caduta dal palco e il colpo alla testa durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti: “Un grande spavento, ma per fortuna sto bene” ha scritto l’artista. Il tour della cantante è stato sospeso e ripartirà dal 16 agosto: i medici le hanno raccomandato di prendersi quattro settimane di riposo per recuperare dall’incidente. “Saltati” 8 concerti. La caduta di Noemi dal palco a San Salvo Marina La foto e il messaggio di Noemi dall'ospedale Tour di Noemi sospeso: quali sono i concerti "saltati" La caduta di Noemi dal palco a San Salvo Marina Noemi ha pubblicato una foto sui suoi canali social che la ritrae in ospedale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Foto di Noemi dall'ospedale dopo la caduta dal palco e il colpo alla testa, tour sospeso e concerti saltati

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Noemi cade dal palco durante il concerto. Il messaggio dall'ospedale

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