Noemi rompe il silenzio dopo la caduta dal palco | la foto dall’ospedale e il messaggio ai fan

Dopo la caduta durante un concerto, una cantante ha condiviso su social una foto dall’ospedale, in cui si vede con un collare cervicale e una medicazione sulla testa coperta da una borsa del ghiaccio. La pubblicazione è accompagnata da un messaggio rivolto ai fan, per rassicurarli sulle sue condizioni. L’incidente si è verificato durante un’esibizione in una località sulla costa adriatica. La cantante non ha fornito dettagli sulle sue condizioni cliniche.

Noemi ha rotto il silenzio dopo la rovinosa caduta dal palco avvenuta durante il concerto di San Salvo Marina. La cantante ha pubblicato sui social una foto dal letto d’ospedale per tranquillizzare i fan: nell’immagine indossa un collare cervicale e tiene una borsa del ghiaccio sulla testa, sotto la quale si intravede una medicazione. L’artista ha spiegato che dovrà osservare alcune settimane di riposo e sarà costretta ad annullare i prossimi concerti, ma ha rassicurato tutti: “Sto bene”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial) A poche ore dall’incidente che aveva fatto preoccupare il pubblico, Noemi ha deciso di aggiornare personalmente i suoi fan sulle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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