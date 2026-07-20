Fabio Roscioli, avvocato della Fininvest e tesoriere di Forza Italia, si prepara a candidarsi alle prossime elezioni parlamentari. Si tratta di un possibile debutto in Parlamento per lui, secondo le indiscrezioni circolate tra i membri del partito. Al momento non sono stati ufficializzati dettagli sulla candidatura né sulla lista di partenza. Roscioli ha una lunga esperienza nel settore legale e finanziario, e il suo nome viene associato a un ruolo di rilievo all’interno del partito.

Indiscrezioni dall'universo- Forza Italia: in rampa di lancio ci sarebbe Fabio Roscioli, avvocato della Fininvest e tesoriere azzurro, il quale - stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano - potrebbe essere candidato in autunno alle elezioni suppletive per sostituire il neo-sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, con ottime probabilità di imporsi e vincere. La partita si aprirà dopo la ratifica delle dimissioni di Cannizzaro dalla Camera. Il deputato forzista, eletto sindaco di Reggio Calabria a fine maggio con il 65% dei consensi, ha lasciato Montecitorio il 13 luglio. La formalizzazione è attesa nella prima seduta utile dell'Aula, da cui prenderà il via la procedura per indire le suppletive nel collegio uninominale Calabria 5, corrispondente alla provincia reggina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Forza Italia, "esordio in Parlamento": Fabio Roscioli verso la candidatura, ecco chi è

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