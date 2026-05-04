Forza Italia Marina Berlusconi non dà linea partito e si confronta con Tajani | tesoriere Roscioli richiama campani a unità

Nessuna influenza sulle decisioni interne di Forza Italia, secondo quanto dichiarato da Marina Berlusconi che si è confrontata con il presidente del partito. Nel frattempo, il tesoriere ha invitato i rappresentanti campani a mantenere l’unità, mentre il confronto tra le diverse anime del partito prosegue senza indicazioni ufficiali da parte di altri membri. La situazione resta senza annunci di cambiamenti o linee ufficiali.

(Adnkronos) – Nessuna ingerenza nelle dinamiche interne di Forza Italia. Marina Berlusconi, raccontano qualificate fonti azzurre all'Adnkronos, non vuole scendere in campo e non ha nessuna intenzione di imporre la sua linea politica, interferendo nelle scelte di partito (toccandone gli equilibri), che invece spettano al segretario nazionale Antonio Tajani. Forte del legame sentimentale (Fi è una creatura politica del padre Silvio Berlusconi) e visto il rapporto di stima nei confronti del vicepremier che ha preso le redini del movimento azzurro dopo la scomparsa del Cavaliere, la presidente di Fininvest ha e avrà sempre un confronto aperto e costante con Tajani.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Forza Italia, pranzo decisivo tra Marina Berlusconi e Tajani: nuovi equilibri nel partitoÈ il giorno dell’atteso incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, previsto all’ora di pranzo.

Forza Italia, dai Berlusconi fiducia a Tajani e linea condivisa per il rilancio del partitoABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro a Roma in un clima di cordialità e collaborazione A Roma si è svolto un incontro tra il segretario di Forza Italia...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Forza Italia, spunta documento azzurri in Campania: Partito deteriorato, commissariamento o comitato reggenza; FI, l’uomo di Marina B.: Tenetela fuori dai litigi; Letizia Moratti: Tensioni dentro Forza Italia? Siamo un caso raro di confronto. Da Marina Berlusconi riflessione autorevole; Lo sguardo di Forza Italia verso sinistra.

Forza Italia, Marina Berlusconi non dà linea partito e si confronta con Tajani: tesoriere Roscioli richiama campani a unitàForza Italia, chiarimento su Marina Berlusconi: nessuna ingerenza nelle dinamiche interne. La linea politica resta nelle mani di Antonio Tajani ... adnkronos.com

Forza Italia, l’uomo di Marina Berlusconi: Tenetela fuori dai litigiLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Forza Italia, l’uomo di Marina Berlusconi: Tenetela fuori dai litigi pubblicato il 4 Maggio 2026 a firma di Giacomo Salvini ... ilfattoquotidiano.it

Cannizzaro annuncia il primo congresso regionale di Forza Italia: tanti ministri, deputati e senatori in arrivo da Roma | DETTAGLI - facebook.com facebook

Oggi, 4 maggio, celebriamo il 165° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano. Una storia fatta di disciplina, sacrificio e senso del dovere, al servizio dell’Italia e degli italiani. x.com