Il deputato di Forza Italia si è dimesso, lasciando vuota la sua poltrona. L’avvocato vicino alla famiglia Berlusconi, che rappresenta la Fininvest, potrebbe entrare in Parlamento in autunno. Fabio Roscioli, tesoriere del partito, è candidato alle elezioni suppletive per sostituire il neo-sindaco di Reggio Calabria. Le elezioni sono previste per la prossima stagione e le possibilità di vittoria sono considerate alte.

L’avvocato della Fininvest e uomo di fiducia della famiglia Berlusconi a Roma potrebbe sbarcare in Parlamento in autunno. Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, sarà candidato in autunno alle elezioni suppletive per sostituire il neo-sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e ha ottime probabilità di vincere. Cannizzaro infatti, e letto a fine maggio con il 65% dei voti, si è dimesso da deputato il 13 luglio e la Camera ne prenderà atto nella prima seduta utile, ovvero quella di martedì 21. Da quel momento partirà l’iter per sostituirlo e convocare le elezioni suppletive nel collegio uninominale Calabria 5 (la provincia di Reggio Calabria) e Roscioli è la figura scelta per sostituirlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, Cannizzaro si dimette da deputato: l’avvocato dei Berlusconi in Parlamento

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