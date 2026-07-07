Regno Unito | Nigel Farage si dimette da deputato al Parlamento di Londra

Il leader del partito britannico di estrema destra Reform UK, Nigel Farage, ha annunciato oggi le proprie dimissioni da deputato, dopo aver rivelato di essere oggetto di una seconda indagine parlamentare per una serie di donazioni non dichiarate. Il discorso di Farage “Voglio essere assolutamente chiaro, non ho fatto nulla di male. Non ho infranto la legge in alcun modo. Non ho abusato del denaro pubblico”, ha detto Farage in un videomessaggio pubblicato sui social, aggiungendo di aver “rispettato” le regole parlamentari e annunciando la volontà di ricandidarsi alle elezioni suppletive per il suo seggio di Clacton-on-Sea, nell’Inghilterra sud-orientale, che occupa alla Camera dei Comuni dal 2024. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Nigel Farage, dalla Brexit al trionfo di Reform Uk

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