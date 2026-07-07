GB Farage si dimette da deputato ma si ricandida alle suppletive

Nigel Farage ha lasciato il suo incarico da deputato per la circoscrizione di Clacton-on-sea. Contestualmente, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni suppletive nello stesso collegio. La decisione di dimettersi e ricandidarsi avviene in vista della prossima consultazione elettorale, che si svolgerà dopo le sue dimissioni. La sua candidatura alle suppletive è stata confermata nelle ultime ore.

Il leader di Reform Uk, Nigel Farage, ha annunciato le proprie dimissioni da deputato per la circoscrizione di Clacton-on-sea Il leader del partito di destra ha contestualmente confermato che si candiderà nuovamente per l’elezione suppletiva per la stessa circoscrizione, che si terrà a seguito delle sue dimissioni. “Non ho fatto nulla di male e non ho infranto la legge in alcun modo”, ha poi detto il leader di Reform Uk, che era stato coinvolto in un’inchiesta su una donazione (non politica, ndr) di 5 milioni di sterline ricevuta da un miliardario delle criptovalute. (ITALPRESS). In un video pubblicato su X ha dichiarato: “Oggi mi dimetterò come membro del Parlamento per Clacton, forzarò così un’elezione suppletiva, che spero si terrà a breve. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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