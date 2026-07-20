Forteto FdI | Istituire un fondo per le vittime

Il partito di destra ha presentato una proposta di legge per istituire un fondo destinato a risarcire le vittime del Forteto. La misura mira a garantire un sostegno economico alle persone coinvolte nelle vicende legate alla comunità. La proposta è stata annunciata dal presidente della commissione competente in Parlamento. Attualmente, non sono stati comunicati dettagli sul finanziamento o i criteri di accesso al fondo. La legge dovrà essere ancora discussa e approvata dall’assemblea legislativa.

Garantire un risarcimento alle vittime del Forteto. Questo l’intento della proposta proposta di legge a prima firma del Presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare, Francesco Michelotti “Il governo Meloni, si legge in una nota, ha già riconosciuto, per la prima volta, la responsabilità dello Stato, in particolare dei magistrati, riconoscendo risarcimenti ad alcune vittime che avevano avanzato richieste presso il tribunale di Genova. Oggi fa un passo ulteriore e importante, riconoscendo a tutte le vittime il diritto di accedere ai risarcimenti, a prescindere dalle azioni legali intentate”. La proposta viene depositata oggi ed è aperta alla sottoscrizione di tutti i componenti della Commissione, a prescindere dallo schieramento politico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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