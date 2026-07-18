Forteto il capitolo risarcimenti Un fondo per le vittime di Fiesoli | Contribuisca anche la Regione

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un fondo da sette milioni di euro è stato proposto per risarcire le vittime di Rodolfo Fiesoli e del Forteto. La proposta, avanzata da Fratelli d’Italia, coinvolge anche la Regione Toscana. La cifra dovrebbe essere destinata a coprire i danni subiti dalle vittime, con un contributo anche delle autorità regionali. La proposta è stata presentata in Parlamento.

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FIRENZE Un fondo da sette milioni per risarcire le vittime di Rodolfo Fiesoli e del Forteto. E’ la proposta di Fratelli d’Italia che dalla Toscana arriva in Parlamento. Un’iniziativa che affianca il lavoro della commissione parlamentare d’inchiesta, presieduta dall’onorevole Francesco Michelotti, ma che non si sovrapporrà ai risarcimenti già dispensati in sede giudiziaria, sia penale (a Firenze) che civile (a Genova). Tra i requisiti per l’accesso al fondo, ha spiegato lo stesso Michelotti, ci sarà appunto la non adesione a precedenti percorsi in tribunale. Oltre alla comprovata permanenza nella comunità setta e all’essersene dissociato in tempi non sospetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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