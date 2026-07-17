Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per creare un fondo destinato a risarcire tutte le vittime del sistema Forteto. La legge mira a fornire un meccanismo di risarcimento alle persone che, per anni, sono state escluse dai canali ufficiali di giustizia e indennizzo. La proposta è stata depositata oggi, con l’intento di offrire un sostegno concreto alle vittime coinvolte.

La svolta per le vittime del sistema Forteto arriva con una proposta di legge mirata, depositata oggi e nata con l'obiettivo di garantire giustizia e dignità a chi, per anni, è rimasto escluso dai circuiti istituzionali dei risarcimenti. L'iniziativa parlamentare è stata presentata a Firenze, presso il Consiglio regionale della Toscana, dal deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, Francesco Michelotti, insieme al responsabile nazionale dell'organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, e al consigliere regionale Matteo Zoppini. Al centro del provvedimento c'è la creazione di un fondo di solidarietà specifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Forteto, Fratelli d'Italia lancia la proposta di legge: un fondo per risarcire tutte le vittime

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