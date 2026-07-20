Il team principal di Citroën, Cyril Blais, è morto all’età di 46 anni. La notizia è stata comunicata nel paddock della Formula E, poche ore prima del doppio round di Tokyo previsto per questo fine settimana. Blais aveva un ruolo di rilievo nel team e la sua scomparsa ha suscitato grande shock tra gli addetti ai lavori. La causa della morte non è stata resa nota.

Una terribile notizia ha colpito il paddock della Formula E alla vigilia dell’atteso doppio round di Tokyo di questo fine settimana. Il francese Cyril Blais, team principal di Citroën Racing, è infatti scomparso all’età di soli 46 anni, come confermato da un comunicato congiunto diffuso da Citroën Racing, Stellantis Motorsport, Msg, Formula E e Fia. Al momento non sono state rese note le cause del decesso e le organizzazioni coinvolte hanno precisato che non verranno diffusi ulteriori dettagli nel rispetto della privacy e della volontà della famiglia. La notizia ha comprensibilmente suscitato una grande commozione nell’intera comunità del campionato elettrico, che si prepara a rendergli omaggio nel corso dell’imminente E-Prix giapponese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Formula E in lutto: scomparso a 46 anni Cyril Blais, team principal di Citroën

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