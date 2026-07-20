Formula E in lutto | è morto Cyril Blais Team Principal di Citroën Racing

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Formula E ha annunciato la morte di Cyril Blais, Team Principal di Citroën Racing Formula E Team, gestito da Monaco Sports Group. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato congiunto firmato da MSG, Citroën Racing, Stellantis Motorsport, Formula E e FIA.

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La Formula E piange la morte di Cyril Blais, Team Principal di Citroën Racing Formula E Team, squadra gestita da Monaco Sports Group (MSG). La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato congiunto firmato da MSG, Citroën Racing, Stellantis Motorsport, Formula E e FIA., Il suo cammino in Formula E era iniziato nella stagione 2021-22 al fianco di Lucas Di Grassi, come ingegnere di pista nel team Venturi. Successivamente aveva seguito Maximilian Günther per due stagioni nel progetto Maserati, prima di una rapida ascesa all'interno della squadra. Alla vigilia della Stagione 10 era stato nominato capo ingegnere, per poi assumere anche l'incarico di vice team principal. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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