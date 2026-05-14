Dopo aver assunto il ruolo di team principal, Fred Vasseur ha espresso sorpresa riguardo al mondo Ferrari. La squadra ha recentemente attraversato un periodo di cambiamenti e sfide, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni in campionato. Vasseur ha sottolineato come all’interno del team ci siano molte variabili da gestire e come la realtà della scuderia sia più complessa di quanto si aspettasse. La sua attenzione si concentra ora sulla direzione da imprimere alle attività e alle strategie del team.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fred Vasseur sta lavorando instancabilmente per dimostrare a tutti in Ferrari che ci sono margini per migliorare. La sua esperienza al timone del team, iniziata nel dicembre 2022, è caratterizzata da un desiderio di rinnovamento dopo un periodo di incertezze legato alle performance del team. Vasseur ha ereditato una situazione complessa, poiché la squadra era reduce da anni difficili sotto la leadership di Mattia Binotto, che si era dimesso dopo quasi tre decenni di attività, di cui quattro alla guida della Scuderia, senza riuscire a riconquistare il titolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fred Vasseur svela la sua sorpresa sul mondo Ferrari dopo essere diventato team principal.

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