Il pilota della Haas si trova in una situazione di incertezza riguardo al suo futuro nel team, con tensioni che coinvolgono il team principal e potrebbero portare a una separazione già nel 2026. La situazione ha generato preoccupazioni sulla sua permanenza e sulla stabilità della collaborazione. La questione riguarda principalmente i rapporti interni e le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane.

"> Esteban Ocon sotto pressione in Haas: il rischio di un’uscita prematura. La Formula 1 è uno sport spietato, dove le posizioni dei piloti possono cambiare rapidamente e senza preavviso. Per il 2026, sembra che Esteban Ocon possa essere uno dei candidati a lasciare la sua squadra, Haas, prima della conclusione della stagione. Le sue prestazioni attuali non stanno soddisfacendo le aspettative della squadra, e la tensione tra il pilota e il team è in aumento. Nel corso della stagione 2025, la Formula 1 ha già visto due cambiamenti di piloti: Liam Lawson è stato sostituito da Yuki Tsunoda in Red Bull, mentre Jack Doohan ha dovuto fare i bagagli dopo sei gare con Alpine, con Franco Colapinto che ha preso il suo posto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Futuro incerto per il pilota Haas a causa delle tensioni con il team principal nel 2026.

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