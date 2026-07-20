Formula 1 il GP del Belgio vola negli ascolti | oltre 1,5 milioni su Sky e 1,3 su TV8

Da digital-news.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 ha registrato oltre 1,5 milioni di spettatori sulla diretta di Sky e circa 1,3 milioni sulla trasmissione differita di TV8. I dati relativi agli ascolti indicano un buon riscontro per entrambe le piattaforme, con risultati superiori rispetto a eventi simili delle scorse stagioni. La copertura del GP ha attirato un pubblico consistente, confermando l'interesse per la competizione automobilistica.

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Ottimi ascolti per il GP del Belgio di Formula 1: la diretta su Sky supera 1,5 milioni di spettatori, bene anche la differita su TV8. Grandi ascolti ieri su Sky per la Formula 1. Il GP del Belgio – in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Chinchero – ha totalizzato 1 milione e 551 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 15,3%. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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