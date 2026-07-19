Formula 1 oggi orari TV del GP Belgio a Spa su TV8 e Sky e dove vederlo | Kimi Antonelli in pole Ferrari a caccia del podio con Leclerc e Hamilton

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. La gara sarà trasmessa oggi su TV8 e Sky, con aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton affrontano la corsa per il podio contro Russell, Verstappen e le McLaren. La competizione si svolge sul circuito belga, con gli appassionati che potranno seguirla in diretta secondo gli orari programmati.

La diretta della gara del GP Belgio di F1 in calendario oggi a Spa-Francorchamps: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Kimi Antonelli, Russell, Verstappen e le McLaren per la vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Formula 1.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Formula 1 oggi, orari TV del GP Silverstone su TV8 e Sky e dove vederlo: Antonelli in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e HamiltonLa gara del Gran Premio di Silverstone di Formula 1 si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky.

Formula 1 oggi, orari TV del GP Austria su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e HamiltonLa gara del GP Austria di Formula 1 si svolge oggi, con qualifiche che hanno visto Russell in pole position, seguito dalle Ferrari di Leclerc e...

Temi più discussi: Formula 1, oggi prove libere Gp Belgio: orari e dove vederle in tv; F1 GP Belgio: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Spa-Francorchamps; Orari TV GP Belgio 2026: Spa in diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming, differita TV8.

Formula 1 oggi, orari TV del GP Belgio a Spa su TV8 e Sky e dove vederlo: Kimi Antonelli in pole, Ferrari a caccia del podio con Leclerc e HamiltonLa diretta della gara del GP Belgio di F1 in calendario oggi a Spa-Francorchamps: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Kimi Antonelli, Russell, Verstappen e le McLaren per la vittoria. fanpage.it

Formula 1, oggi Gp Belgio: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tvTorna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 19 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio - in diretta tv e streaming - con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, che pa ... adnkronos.com

[9-12 luglio] Formula 1 al Goodwood Festival of Speed 2026: Squadre, Auto, Piloti e altro reddit