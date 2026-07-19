Formula 1 oggi orari TV del GP Belgio a Spa su TV8 e Sky e dove vederlo | Kimi Antonelli in pole Ferrari a caccia del podio con Leclerc e Hamilton

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. La gara sarà trasmessa oggi su TV8 e Sky, con aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton affrontano la corsa per il podio contro Russell, Verstappen e le McLaren. La competizione si svolge sul circuito belga, con gli appassionati che potranno seguirla in diretta secondo gli orari programmati.

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La diretta della gara del GP Belgio di F1 in calendario oggi a Spa-Francorchamps: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Kimi Antonelli, Russell, Verstappen e le McLaren per la vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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