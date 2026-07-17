Formula 1 GP Belgio 2026 | dove e quando vederlo su Sky NOW TV8 in tv e streaming

Il GP del Belgio 2026 di Formula 1 si svolgerà sul circuito di Spa-Francorchamps. La gara si terrà nel weekend e sarà trasmessa in diretta su Sky, NOW e TV8. La programmazione dettagliata delle dirette motori comprende anche eventi di GT World Challenge, Indycar e World Rally Championship, tutti visibili in streaming o in tv.

Guida completa alle dirette Motori del weekend, con programmazione dettagliata Sky e NOW e team di commento. In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, GT World Challenge, Indycar e World Rally Championship. F1 A SPA-FRANCORCHAMPS – Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con la decima prova del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio del. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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