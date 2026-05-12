Salute mentale a Varese | 43 video per abbattere lo stigma sociale

A Varese sono stati realizzati 43 video con l’obiettivo di ridurre lo stigma sociale legato alla salute mentale. Un gruppo di giudici valuterà i cortometraggi in gara per individuare i migliori. La campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso i contenuti visivi. La selezione dei finalisti avverrà in un processo che coinvolge esperti del settore e rappresentanti istituzionali.

? Domande chiave Come possono 43 video cambiare la percezione della salute mentale?. Chi sono i giudici che selezioneranno i migliori cortometraggi finalisti?. Quale progetto sulla Via Francigena ha conquistato la giuria?. Come collaborano scuole e associazioni per abbattere il pregiudizio sociale?.? In Breve Premiazione finale 15 maggio ore 17 presso la Sala Montanari di Varese.. Giuria presieduta dal regista Giacomo Campiotti con 7 esperti del settore.. Premi in denaro da 500, 300 e 200 euro per i primi tre classificati.. Collaborazione tra Comune di Varese, associazioni Somsart, Co.PA.Sa.M. e Rotary.. Venerdì 15 maggio alle ore 17 la Sala...🔗 Leggi su Ameve.eu

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