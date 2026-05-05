Salute mentale riparte a maggio la formazione per volontari e famiglie della Fondazione Di Liegro

A partire da maggio, riprenderà il percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro dedicato a volontari e famiglie. L’iniziativa fa parte del ciclo “Volontari e famiglie in rete per la salute mentale – XIX edizione” e si rivolge a chi desidera approfondire temi legati al sostegno e alla cura della salute mentale. L’obiettivo è coinvolgere attivamente le persone interessate in un percorso formativo specifico.

Roma, 4 maggio 2026 – Riparte il percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro, nell’ambito del ciclo “ Volontari e famiglie in rete per la salute mentale – XIX edizione ”. Il secondo modulo, dal titolo “ Salute Mentale tra Evoluzione e Sfide ”, sarà dedicato al tema “ Adolescenza tra sogni e rischi ”, con un calendario di incontri pensati per approfondire le sfide evolutive dei più giovani e rafforzare strumenti e competenze di intervento. Il primo appuntamento è in programma giovedì 7 maggio 2026, dalle ore 17.30 alle 19.30, in presenza a Roma (Via Ostiense 106) e in streaming online, e sarà dedicato al tema: “Costruire reti di cura: il lavoro integrato nelle Case della Comunità”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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