Fondazione Città Spettacolo approvato il bilancio 2025

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Benevento Città Spettacolo ha approvato il bilancio d’esercizio per il 2025.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Benevento Città Spettacolo comunica di aver approvato il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2025. Il documento contabile si chiude con un risultato positivo, confermando l’oculatezza della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione e il percorso di equilibrio economico perseguito. L’approvazione del bilancio rappresenta un importante risultato che testimonia l’impegno profuso, improntato ai principi di responsabilità, trasparenza ed efficienza, ponendo basi solide per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e per la programmazione delle future attività culturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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