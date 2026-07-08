ciip approvato il bilancio 2025

Nella sua recente e ultima riunione, il Consiglio comunale di Porto San Giorgio ha approvato all’unanimità gli indirizzi al bilancio d’esercizio 2025 della Ciip S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico integrato. È stato il sindaco Valerio Vesprini a relazionare sull’argomento, evidenziando il ruolo strategico della stessa Ciip SpA, di cui il Comune è socio con 4.304 azioni. Il primo cittadino ha spiegato, in particolare, che la programmazione della Ciip per il 2025 si è sviluppato lungo quattro direttrici principali: il rafforzamento della resilienza delle strutture ai cambiamenti climatici e agli eventi sismici, la riduzione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Consiglio Comunale del 25 giugno 2026 - ore 19.00

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CIIP S.p.A: approvato all’unanimità il Bilancio con 69,6 milioni di investimenti e un utile netto di 7,2 milioni picenotime.it/it/pagine/59F8… @CIIPspa x.com

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