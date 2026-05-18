Fondazione Banca Popolare di Bergamo approvato il Bilancio Sociale 2025 | oltre 800 mila euro per il territorio

La Fondazione Banca Popolare di Bergamo ha approvato il Bilancio Sociale 2025, insieme al Bilancio Economico. Nel documento si evidenzia che nel corso dell'anno sono stati destinati oltre 800 mila euro a progetti e iniziative sul territorio. La fondazione si occupa di attività filantropiche e di sostegno a diverse realtà locali. L’approvazione del bilancio sociale si inserisce nell’attività annuale dell’ente, che mira a rendicontare le azioni svolte nel rispetto delle proprie finalità.

Bergamo. Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico approva, oltre al Bilancio Economico, anche il Bilancio Sociale 2025. Con erogazioni pari ad oltre 800 mila euro (500 mila ordinarie e 300 mila straordinarie). “Il Bilancio Sociale rappresenta per noi uno strumento di trasparenza, ma anche l’occasione per restituire alla comunità il senso del lavoro svolto. Il 2025 conferma un impegno costante su tutti i fronti, con una particolare attenzione alle persone più fragili, che rimangono al centro della nostra azione. Accanto a questo, continuiamo a investire nella cultura, nel patrimonio e nella formazione, perché crediamo che lo sviluppo di una comunità passi anche attraverso la qualità dei luoghi, delle relazioni e delle opportunità” dichiara Armando Santus, Presidente Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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