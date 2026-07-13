A Foiano della Chiana si terrà la Festa della Birra nei giorni 17 e 18 luglio nel centro storico. La manifestazione, annunciata nella Sala del Consiglio Comunale, è uno degli eventi estivi più attesi nella zona. La festa prevede la presenza di stand dedicati alla birra e attività legate alla tradizione locale. L’edizione 2026 si svolgerà per due giorni, coinvolgendo la comunità e i visitatori in un evento aperto al pubblico.

Arezzo, 13 luglio 2026 – Presentata nella Sala del Consiglio Comunale del Comune di Foiano della Chiana l’edizione 2026 della Festa della Birra, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate foianese, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio nel centro storico. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco Jacopo Franci, l'Assessore alla Cultura Riccardo Reali, Jacopo Canestrelli e Alessia Fontani di Confcommercio Valdichiana e Fabio Reali, referente dell'Associazione Commercianti Vivi Foiano, realtà che insieme al Comune e a Confcommercio Arezzo promuovono una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per tutta la Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano brinda all’estate: torna la Festa della Birra

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