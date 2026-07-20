Foggia Calcio dopo 14 mesi revocata l' amministrazione giudiziaria

Il Tribunale di Bari ha revocato, dopo 14 mesi, l’amministrazione giudiziaria della società Foggia Calcio 1920. La decisione riguarda la terza sezione misure di prevenzione e segna la fine della gestione giudiziaria iniziata più di un anno fa. La revoca permette alla società di riprendere il controllo normale delle attività. La misura era stata applicata in precedenza senza specificare i motivi.

Dopo 14 mesi il Tribunale di Bari, terza sezione misure di prevenzione, ha disposto la revoca della misura dell'amministrazione giudiziaria nei confronti della società Calcio Foggia 1920. La società, primo club di calcio in Italia ad essere sottoposto a questo tipo di misura di prevenzione antimafia, è in amministrazione giudiziaria da maggio 2025 a seguito di una inchiesta della Dda su presunte estorsioni mafiose ai danni dell'ex proprietario del club Nicola Canonico e di alcuni dirigenti dell'epoca. Tre persone sono già state condannate in primo grado per quegli episodi risalenti al 2023 e 2024., Il provvedimento di prevenzione era già stato prorogato di due mesi e scadrà a fine luglio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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