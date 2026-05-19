Glovo verso possibile revoca dell’amministrazione giudiziaria

La procura di Milano ha avviato un procedimento nei confronti di una nota piattaforma di consegne a domicilio. Attualmente, si sta valutando la possibilità di revocare l’amministrazione giudiziaria che era stata applicata alla società. La decisione dipende dall’esito delle verifiche e dagli impegni assunti dalla società stessa. La situazione si trova in fase di analisi e non sono ancora state prese decisioni definitive in merito.

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Nell’ambito del procedimento avviato dalla procura di Milano, il percorso intrapreso e gli impegni formalizzati da Glovo hanno ottenuto il parere positivo del pubblico ministero Paolo Storari, «costituendo la base condivisa delle attività che, una volta implementate, potranno condurre alla revoca della misura dell’ amministrazione giudiziaria ». Lo comunica la società di delivery in una nota, sottolineando come, in questi mesi, «ha collaborato in modo continuativo, trasparente e costruttivo con la procura, definendo un articolato piano di interventi volto a rafforzare ulteriormente i propri standard operativi, organizzativi e di controllo».... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Glovo, verso possibile revoca dell’amministrazione giudiziaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Glovo, il pm di Milano promuove le proposte dell’azienda: verso la fine dell’amministrazione giudiziariaMilano – Glovo comunica che, nell'ambito del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Milano, il percorso intrapreso e gli impegni... Revoca anticipata dell’amministrazione giudiziaria anche per Loro PianaCome ha annunciato il Tribunale di Milano, è stata revocata in anticipo la misura di amministrazione giudiziaria dell’azienda italiana Loro Piana. Svolta Glovo, c’è il sì della Procura al piano per i rider: verso la revoca del commissariamento ift.tt/uKHLEfX x.com Paghe fino a 14 euro l’ora, aumenti di 200 euro al mese: Glovo verso la fine del controllo giudiziarioFoodinho-Glovo va verso la fine dell’amministrazione giudiziaria per caporalato sui rider: paghe da 14 euro l'ora e aumenti di 200 euro al mese per i ... fanpage.it Svolta Glovo, c’è il sì della Procura al piano per i rider: verso la revoca del commissariamentoLa società è in controllo giudiziario da febbraio, la procura ha fornito parere positivo al percorso intrapreso dall'azienda ... milanotoday.it