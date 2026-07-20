Fiumicino teatro gratis a Villa Guglielmi | debutta Mastro Titta pija moglie

A Fiumicino, nel fine settimana del 25 e 26 luglio, sarà rappresentata gratuitamente la commedia “Mastro Titta pija moglie” a Villa Guglielmi. La produzione è realizzata dalla compagnia teatrale amatoriale I ProLoquaci e si inserisce in un progetto che propone un viaggio tra storia, amore e comicità nella Roma dell’epoca papalina. L’evento si svolge in un teatro all’aperto e non prevede biglietti d’ingresso.

Fiumicino, 20 luglio 2026 – Un viaggio nella Roma papalina tra storia, amore e comicità. Sabato 25 e domenica 26 luglio debutta a Fiumicino la commedia “Mastro Titta pija moglie”, nuova produzione della compagnia teatrale amatoriale I ProLoquaci. Lo spettacolo andrà in scena nella corte della settecentesca Villa Guglielmi, in via di Villa Guglielmi, con inizio alle ore 21. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Le due rappresentazioni hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Fiumicino. La storia è ambientata a Roma nel novembre del 1848, dopo l’uccisione del primo ministro pontificio Pellegrino Rossi. Mastro Titta, storico boia dello Stato Pontificio e “braccio secolare” della Chiesa, si trova improvvisamente costretto a cambiare vita e a cercare una nuova occupazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Mastro Titta pija moglie”, a Fiumicino debutta il nuovo spettacolo de “I ProLoquaci”

Fiumicino entra nel Piano per l’Etruria meridionale: fondi per Villa Guglielmi e turismoIl Comune di Fiumicino ha dato il via libera all’atto di impegno per accedere a fondi regionali destinati allo sviluppo economico e alla...