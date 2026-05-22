Fiumicino entra nel Piano per l’Etruria meridionale | fondi per Villa Guglielmi e turismo

Il Comune di Fiumicino ha dato il via libera all’atto di impegno per accedere a fondi regionali destinati allo sviluppo economico e alla valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale. L’obiettivo è finanziare interventi su Villa Guglielmi e promuovere iniziative nel settore del turismo. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale durante l’ultima riunione e ora si attende l’assegnazione delle risorse previste dal Piano per l’Etruria meridionale.

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Fiumicino, 22 maggio 2026 – La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato l’atto di impegno per accedere ai fondi regionali destinati allo sviluppo economico e alla valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale. La delibera, la numero 108 del 19 maggio 2026, dà attuazione alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio numero 221 del 16 aprile scorso e individua gli interventi che il Comune intende realizzare nel triennio 2026-2028. Il Piano nasce dalla legge regionale 18 del 2022 e punta a costruire un sistema integrato di sviluppo capace di collegare patrimonio archeologico, storico e ambientale con crescita economica, turismo, cultura e promozione dei territori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Etruria meridionale: 4,2 milioni di euro per infrastrutture, turismo e patrimonioOltre quattro milioni di euro per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell'Etruria meridionale. Etruria meridionale: 4,2 milioni per rilanciare 22 comuni del LazioLa Regione Lazio ha stanziato 4 milioni e 200 mila euro per dare un nuovo impulso allo sviluppo dell’area dell’Etruria meridionale, attraverso il... Fiumicino entra nel Piano per l’Etruria meridionale: fondi per Villa Guglielmi e turismoIl Comune aderisce al Piano per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell’Etruria meridionale. Previsti oltre 587mila euro nel triennio 2026-2028. I progetti ... ilfaroonline.it