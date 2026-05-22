Fiumicino entra nel Piano per l’Etruria meridionale | fondi per Villa Guglielmi e turismo
Il Comune di Fiumicino ha dato il via libera all’atto di impegno per accedere a fondi regionali destinati allo sviluppo economico e alla valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale. L’obiettivo è finanziare interventi su Villa Guglielmi e promuovere iniziative nel settore del turismo. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale durante l’ultima riunione e ora si attende l’assegnazione delle risorse previste dal Piano per l’Etruria meridionale.
Fiumicino, 22 maggio 2026 – La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato l’atto di impegno per accedere ai fondi regionali destinati allo sviluppo economico e alla valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale. La delibera, la numero 108 del 19 maggio 2026, dà attuazione alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio numero 221 del 16 aprile scorso e individua gli interventi che il Comune intende realizzare nel triennio 2026-2028. Il Piano nasce dalla legge regionale 18 del 2022 e punta a costruire un sistema integrato di sviluppo capace di collegare patrimonio archeologico, storico e ambientale con crescita economica, turismo, cultura e promozione dei territori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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