Fiumicino e Jurmala unite dal Rotary | nuovi progetti tra Italia e Lettonia

Un incontro tra le delegazioni di due Rotary Club, uno italiano e uno lettone, si è svolto lungo il fiume Daugava a Riga. L'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti di un club di Fiumicino e di un altro di Jurmala, nel quadro di un gemellaggio consolidato. L’obiettivo è stato discutere di nuovi progetti di collaborazione tra le due associazioni, rafforzando i rapporti di amicizia e di servizio tra i due gruppi.

Fiumicino, 20 luglio 2026 – Nel suggestivo scenario del fiume Daugava, nel cuore di Riga (Lettonia), si è svolto un significativo incontro tra una delegazione del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti e gli amici del Rotary Club Jurmala, uniti da un solido rapporto di gemellaggio fondato sull’amicizia, sulla collaborazione e sui valori del servizio. La navigazione sul Daugava ha rappresentato un’occasione speciale per ammirare le bellezze della capitale lettone da una prospettiva unica, ma soprattutto per confrontarsi sui progetti che caratterizzeranno il nuovo anno rotariano. Un momento di dialogo e condivisione durante il quale sono emerse nuove idee e iniziative volte a rafforzare la cooperazione internazionale tra i due Club. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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