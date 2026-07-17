Una delegazione di un Rotary Club italiano si è incontrata con i membri di un Rotary Club lettone lungo il fiume Daugava a Riga. L’evento ha celebrato il gemellaggio tra le due associazioni, sottolineando la collaborazione e l’amicizia tra i gruppi. La cerimonia si è svolta in un paesaggio suggestivo, con i partecipanti che hanno condiviso momenti di confronto e scambio di idee.

RIGA – Nel suggestivo scenario del fiume Daugava, nel cuore di Riga (Lettonia), si è svolto un significativo incontro tra una delegazione del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti e gli amici del Rotary Club Jurmala, uniti da un solido rapporto di gemellaggio fondato sull’amicizia, sulla collaborazione e sui valori del servizio. La navigazione sul Daugava ha rappresentato un’occasione speciale per ammirare le bellezze della capitale lettone da una prospettiva unica, ma soprattutto per confrontarsi sui progetti che caratterizzeranno il nuovo anno rotariano. Un momento di dialogo e condivisione durante il quale sono emerse nuove idee e iniziative volte a rafforzare la cooperazione internazionale tra i due Club. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Gemellaggio tra il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti e il Rotary Club Jurmala

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