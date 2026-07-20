Firenze un nuovo auditorium da 800 posti per l’Istituto buddista il via libera in consiglio comunale
Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato la costruzione di un auditorium da 800 posti e 2400 metri quadrati di superficie a Villa Le Brache. L’edificio sarà destinato all’Istituto buddista italiano Soka Gakkai, che da 40 anni opera nel complesso. La delibera autorizza i lavori di ampliamento e riqualificazione della struttura. La realizzazione dell’opera è stata approvata senza opposizioni. La struttura sarà destinata ad attività culturali e spirituali.
Firenze, 20 luglio 2026 – Un nuovo auditorium da 800 posti e 2400 mq di superficie per Villa Le Brache, il complesso a Firenze che da 40 anni ospita l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. Il via libera allo schema progettuale per il riassetto generale della struttura di via Reginaldo Giuliani, a Castello, è arrivato oggi dal Consiglio comunale con 21 voti favorevoli, un contrario e 4 non voto. Verrà realizzata una struttura semi ipogea armonizzata con il contesto che darà risposte alle esigenze della comunità. Nella progettazione è stato spiegato, viene data primaria importanza all'inserimento paesaggistico del nuovo intervento attraverso... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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