Firenze un nuovo auditorium da 800 posti per l’Istituto buddista il via libera in consiglio comunale

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato la costruzione di un auditorium da 800 posti e 2400 metri quadrati di superficie a Villa Le Brache. L’edificio sarà destinato all’Istituto buddista italiano Soka Gakkai, che da 40 anni opera nel complesso. La delibera autorizza i lavori di ampliamento e riqualificazione della struttura. La realizzazione dell’opera è stata approvata senza opposizioni. La struttura sarà destinata ad attività culturali e spirituali.