Anagni nasce lo Jago Museum | il Consiglio Comunale approva la concessione dell' Auditorium

Anagni si appresta ad accogliere un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea. Durante l’ultima seduta, il Consiglio Comunale ha approvato la concessione dell’Auditorium Sant’Antonio Abate a un noto scultore. La decisione prevede l’utilizzo dell’edificio comunale per attività artistiche e culturali legate alla figura dell’artista. La struttura sarà destinata a diventare un centro di esposizione e creazione, rafforzando il ruolo della città nel panorama artistico locale.

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