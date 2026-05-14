Anagni nasce lo Jago Museum | il Consiglio Comunale approva la concessione dell' Auditorium
Anagni si appresta ad accogliere un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea. Durante l’ultima seduta, il Consiglio Comunale ha approvato la concessione dell’Auditorium Sant’Antonio Abate a un noto scultore. La decisione prevede l’utilizzo dell’edificio comunale per attività artistiche e culturali legate alla figura dell’artista. La struttura sarà destinata a diventare un centro di esposizione e creazione, rafforzando il ruolo della città nel panorama artistico locale.
Città dei Papi si prepara a ospitare un nuovo e prestigioso polo dell'arte contemporanea. Nella seduta di ieri, il Consiglio Comunale ha approvato ufficialmente la delibera per la concessione dell'Auditorium Comunale (Auditorium Sant'Antonio Abate) a Jacopo Cardillo, in arte Jago, scultore di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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